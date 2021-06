TV 2 tilbyr VAR til Eliteserien frå 2023

sport

Det fortel TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til VG.

– Vi har tilbode oss å leggje til rette ei VAR-løysing for norsk fotball frå og med seriestart i 2023 då vi overtek rettane. Vi har sagt at vi som rettshavar kan tilby det tekniske oppsettet som trengst for å innføre VAR i Noreg, seier Jansen Hagen til avisa.

TV 2 skal ha utarbeidd ein rimelegare og enklare VAR-variant til bruk i mindre ligaer, som har vorte godkjent av Fifa.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, seier til VG at NFF er midt i prosessen med å vurdere VAR i Eliteserien og at dei håpar å komme med ei avgjerd like etter sommaren.

Tilbodet frå TV 2 om innføring av videoteknologien var ein del av avtalen i desember 2020, som sikra kanalen rettane til Eliteserien. Fisketjønn er glad for tilbodet, men seier at norsk fotball treng tid til å vurdere argument for og mot innføring av VAR.

Seinast søndag kveld vart VAR etterlyst frå ein eliteseriespelar. Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation etterlyste dommarhjelp då Vålerenga fekk eit mål feilaktig annullert for offside då Oslo-klubben spelte 1–1 mot Bodø/Glimt.

– Det er ikkje meininga å verke nedlatande om dommarane, men dei treng hjelp. Openbert. Fotballen går berre raskare og raskare for kvart år, og dei har ikkje fått noko hjelp dei siste 20–30 åra sidan fløyta vart oppfunnen, sikkert. Forslaget mitt er at VAR kjem hit så fort som mogleg, sa Tollås Nation til Discovery etter kampen.

