Milan-stjerne på veg til erkerivalen: – Eg har vorte samd med Inter

sport

Calhanoglu og Tyrkia rauk ut av EM søndag kveld då dei tapte den tredje strake kampen i turneringa med eit 1–3 mot Sveits. No returnerer stjernespelaren til Milano, men ikkje for å spele for Milan, klubben han har vore i sida 2017.

– Eg har vorte samd med Inter. Eg reiser til Milano i morgon og signerer kontrakten, seier Calhanoglu til tyrkiske trtspor.

Dermed blir midtbanespelaren den første som dreg direkte frå Milan til Inter sidan Antonio Cassano gjorde det i 2012.

Frisparkspesialisten Calhanoglu kan spele på kanten og i tiarrolla Christian Eriksen har hatt hos Inter sidan januar 2020. Tyrkaren spelte til saman 172 kampar for Milan, der han skåra 32 mål og stod for 48 målgivande pasningar.

(©NPK)