Haga trenar med guteløparar i OL-racet: – Må bevise litt ekstra

Halvannan månad er gått sidan Haga mista plassen på landslaget. Vrakinga overraska mange. Plutseleg vart vegen til OL i Beijing neste år endå brattare.

Nyleg viste 30-åringen fin form i Holmenkollen skishow. Det var forsesongens første konkurranse, og Haga vart nummer tre i rulleski-jaktstarten. Ho slo tidlegare lagvenninner som Heidi Weng og Therese Johaug.

– Eg kjende litt på det. Det var første gong eg såg dei andre jentene etter det som skjedde. På mange måtar har eg godt av å møte dei igjen og få matching mot dei beste skiløparane i verda. Det er noko eg no ikkje får kvar månad som på landslaget. Eg må bruke kvart høve så godt eg kan, seier Haga til NTB.

Går fort

Distanseløparen vann OL-gullet på 10-kilometeren i fri teknikk i 2018. Ho har ikkje gitt opp håpet om å vere på startstreken i Kina-leikane i februar. Eit privatlag og samarbeid med klubben Åsen i Nannestad skal hjelpe henne på vegen.

– Eg har skaffa meg ein trenar og har eit opplegg i klubben med guteløparar. Eg er heldigvis ikkje heilt åleine. Nokre av oss skal i høgda når det blir mogleg, og elles blir det nokre samlingar her i Noreg, seier Haga og held fram:

– Det går fort mot november og Beitosprinten. All konsentrasjonen ligg på å vere i tidleg form i år. Det må til for å kunne kapre ein OL-plass. Er ein berre i form i februar, har toget til OL gått for lengst.

Haga veit at ho må jobbe endå litt hardare så lenge ho står utanfor landslaget.

– Heldigvis kjenner dei meg frå før og veit kva eg kan, men eg må bevise litt ekstra. Då er det ikkje dumt å vise at ein er konkurranselysten og sugen på å gå fort til vinteren.

Sterk

Helene Marie Fossesholm trur Haga vil slå godt frå seg i utfordrarposisjon.

– Ragnhild er ei fantastisk jente, og det er veldig synd at det vart som det vart. Men er det nokon som kan greie seg på eiga hand, er det Ragnhild. Ho er sterk både mentalt og fysisk. Eg er 100 prosent sikker på at ho blir sterk til vinteren, seier stortalentet til NTB.

– Ser vi Ragnhild Haga i OL?

– Ja, det har eg veldig tru på. Det er mange som kjempar om plassane, og det ingen tvil om at Ragnhild er ein av dei. Det verkar som ho får til eit godt opplegg utanfor landslaget. Det må ein ha for å komme til OL og for å lykkast.

Fredag vart Haga nummer to i eit rulleskirenn på Toten.

– Eg har vore på Sognefjellet sidan tysdag. Eg trong nokre dagar på ski, og sjølv om vêret ikkje har vore det aller beste, har skiforholda vore veldig bra, sa ho etter 10-kilometeren.

