Felix klar for sitt femte OL

Allyson Felix er klar for sitt femte OL etter å ha har vorte nummer to på 400 meter under dei amerikanske OL-uttakingane i Eugene, Oregon.

Ho sprang inn til 50,02 og vart berre slått av Quanera Hayes som var 0,24 sekund raskare. Dermed får 35 åringen moglegheita til å tangere eller gå forbi dei ti OL-medaljane til Merlene Ottey.

Størst sjansar til det vil ho få på 4 x 400 meter.

– Eg er stolt av meg sjølv. Det er veldig mykje dette handlar om. Mange gonger har eg ikkje vore sikker på at kunne gjerast. Eg er så stolt over at eg har kjempa og gjort dette mogleg, sa ho.

Det var fleire sprintveteranar som prøvde å ta seg til OL, men utan å lykkast. Den 39 år gamle OL-vinnaren Justin Gatlin gav seg halvvegs på dei 100 meterane til mennene og enda sist. Den nye amerikanske sprint-æraen tilhøyrer Trayvon Bromell (9,80), Ronnie Baker (9,85) og Fred Kerley (9,85) som tok dei tre første plassane.

Bromell som har slite med skadar tidlegare sesongar, blir storfavoritt i Tokyo. Han har årsbeste i verda med 9,77, men ingen amerikansk sprintar har vunne 100 meteren i OL sidan Gatlin gjekk til topps i 2004.

Den andre storsprintaren, Noah Lyles, enda midt i flokken, men han er likevel favoritten på 200 meter.

Regjerande OL-vinnar på 100 meter hekk, Brianna McNeal, enda på andreplass, men OL-turen hennar avheng av om dopinganken hennar går igjennom. Ho er utestengd for fem år for brot på dopingreglane, men har fått lov å delta i OL-uttakingane så lenge anken er under behandling. Han skal avgjerast denne veka.

Gabbi Cunningham som tok fjerdeplassen, kan ta plassen hennar.

