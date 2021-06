Barcelona-klare Depay herja mot Nord-Makedonia

sport

To dagar etter at signaturen hans med den spanske storklubben vart kjend, blomstra 27-åringen med å skåre det første målet i kampen og stå bak dei to andre måla til kaptein Georginio Wijnaldum.

Nord-Makedonia var allereie ute av meisterskapen før den siste kampen, medan Nederland var klare for sluttspelet. No er det klart at dei nederlandske outsiderane er vidare med full pott og 8–2 i målskilnad på dei tre kampane sine.

Landslagssjef Frank de Boer fekk òg moglegheita til å spare fleire av stjernene sine utover i kampen. Denzel Dumfries gjekk av til pause, medan Depay spelte berre litt over ein time. Frenkie de Jong vart teken av elleve minutt før kampslutt.

Neste kamp for Nederland blir mot tredjeplassen frå anten gruppe D, E eller F.

Nord-Makedonia, som var i det første store meisterskapet sitt, blir det andre laget som er utslått av turneringa etter Tyrkia. Den store helten i laget, Goran Pandev, vart takka av for innsatsen sin etter 122 kampar med flagget på brystet.

(©NPK)