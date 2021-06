Raja: Bodø/Glimt får spele meisterligakvalifisering på heimebane

sport

Det melder TV 2.

Til no har karantenereglane i regjeringa hindra internasjonale konkurransar i Noreg, men Raja lovar at det blir gitt unntak for dette i samband med europacupkampane til Glimt i sommar.

– Det unntaket dei har søkt om, får dei ja til. Så når desse utlendingane kjem til Noreg på Aspmyra, så har dei éin ting å gjere, og det er å knuse dei skikkeleg med mange mål, seier kulturministeren.

Helsedirektoratet har i det faglege grunnlaget sitt tilrådd regjeringa å gi unntak frå karantenereglane for «ei avgrensa gruppe toppidrettsutøvarar».

Det betyr at til dømes Bislett Games 1. juli kan bli ein realitet.

(©NPK)