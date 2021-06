Neymar inspirerte Brasil til storsiger – nytt steg nærare rekorden til Pelé

sport

Brasil har fått ein perfekt start som vert for den søramerikanske meisterskapen. To sigrar og 7–0 i målskår er fasiten hittil.

Mot Peru var det lite som skilde laga i 1. omgang. Likevel var Brasil føre allereie etter tolv minutt. Alex Sandro skåra på ein ball frå Gabriel Jesus.

Kvalitetsforskjellen vart synleg etter pause. Då inspirerte Neymar heimelaget til ein komfortabel siger. I det 68. minuttet gjorde han 2–0 etter ei kjapp vending og eit lågt skot frå 18 meter.

Tok til tårene

Neymar er ni mål bak målrekorden til Pelé for Brasil. Han står med 68 fulltreffarar mot legendas 77.

– Det er ei stor ære å få vere ein del av historia til Brasil. Draumen min var å spele for landslaget og bere denne drakta, men eg hadde aldri sett for meg slike måltal, sa ein svært emosjonell Neymar etter kampen.

– Dette er veldig kjensleladd for meg. Eg har vore gjennom mykje dei to siste åra. Det har vore vanskelege og kompliserte ting. Desse tala er ingenting samanlikna med gleda eg får av å spele for Brasil, la han til.

Neymar har hatt ei rekkje skader dei siste sesongane. I tillegg har han vorte skulda for eit seksuelt overgrep, som han seinare vart reinvaska for.

Tidlegare i omgangen trudde Neymar at han hadde skaffa vertane eit straffespark. Han gjekk i bakken etter ein duell med Renato Tapia, og dommaren peika mot kritmerket. Neymar gjorde seg klar til å ta straffa, men avgjerda vart gjort om etter ein videosjekk.

To innbytarar gjorde dei to siste måla i kampen heilt på tampen. Everton Ribeiro la på 3–0 i det 89. minuttet på ein pasning frå Richarlison, og sistnemnde kom på skåringslista kort tid etter.

Heldt unna

Colombia vart torsdag halde til 0–0 mot koronaramma Venezuela. Sistnemnde kan takke målvakta si Wuilker Faríñez for det eine poenget. Colombia hadde 17 skotforsøk, men greidde ikkje å overliste sisteskansen.

Venezuela vart hardt svekt før Copa America-starten. Laget fekk då påvist smitte hos heile åtte spelarar, og ikkje uventa vart det tøft i første kamp mot Brasil (0-3).

Colombia står med fire poeng etter to kampar.

(©NPK)