Jublar for grønt lys til breidda: – Det var på veldig høg tid

Fredag vart det klart at regjeringa opnar for breiddefotball i Noreg etter 15 månader på vent.

For utøvarar over 20 år har det vore tøft, der dei ikkje har fått lov til å trene utan kontakt. Det har ført til spelarflukt frå mange klubbar i landet. Ramberg i Ørn-Horten er fornøgde med at dei kan starte opp for fullt igjen.

– Det var på veldig høg tid, seier han til NTB.

– Eg håpar det gir eit løft til heile Fotball-Noreg, seier han.

Ramberg seier at beskjeden om gjenopning ikkje berre råkar senior, men at både barn og unge vil vinne på at dei no får ha ordinære treningar og fleire kampar.

Idrettspresident Berit Kjøll var òg naturlegvis svært fornøgd etter beskjeden om gjenopning.

– Idrettsforbundet er svært glade for at regjeringa endeleg opnar opp for breiddeidretten, noko som er heilt i tråd med forventningane våre, sa Kjøll i ei pressemelding tidlegare fredag.

Ramberg seier det kan bli kampar mot lokale klubbar veldig snart.

– Det har vore ein førespurnad frå krinsen om at vi i nærområdet speler ein miniserie, det skal vi få meir svar på i dag eller i helga, legg han til.

Han legg til at det er gledeleg at dei no kan gå inn i sommaren med forventningar.

– Det er bra at ein kan gå inn i sommaren å vite at det blir ein normal haustsesong, avsluttar Ramberg.

