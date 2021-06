Fotballpresidenten usikker før avklaring i Qatar-spørsmålet: – Blir veldig spennande

sport

Norsk fotball har diskutert den kontroversielle herremeisterskapen aktivt sidan slutten av februar. Tromsø tok initiativ til VM-boikott, og fleire eliteserieklubbar slutta seg til oppmodinga.

Sidan har eit eige utval sett på saka. Der vart konklusjonen at boikott ikkje er vegen å gå. I staden vart det foreslått tiltak med mål om betre kår for gjestearbeidarar og menneskerettar i Qatar.

Eit ekstraordinært ting avgjer søndag om det blir ja eller nei til ei mogleg norsk deltaking i den kontroversielle fotballmeisterskapen i 2022.

– Det er stor deltaking på tinget, så det blir veldig spennande å sjå korleis debatten går og sjølvsagt kva resultat blir, seier president Terje Svendsen i Norges Fotballforbund til NTB.

Optimist

I mars var Qatar-saka tema på det ordinære forbundstinget. Der stemde eit klart fleirtal for å utsetje voteringa om boikott. 420 klubbar er venta å stille med delegatar på det digitale tinget på søndag.

– Eg er usikker på kva resultatet blir, men eg trur det blir ein god og bra debatt som belyser dei ulike sidene av saka. Deretter blir det opp til delegatane å bestemme, seier Svendsen.

Norsk Supporterallianse har jobba aktivt for at Ståle Solbakkens menn blir heime viss dei kvalifiserer seg til neste års VM. Dei to medlemmene deira i Qatar-utvalet var dei einaste som ønskte ein boikott.

– Eg gler meg til søndag, men det er vanskeleg å seie kva utfallet blir, seier NSAs talsperson Ole Kristian Sandvik til NTB.

– Spenninga lever?

– Eg er optimist. Vi får sjå kva som skjer. Det er mange klubbar som er påmelde, men vi veit enno ikkje kven. Det gjer det vanskeleg å seie korleis det endar.

I mars var Sandvik delegat for breiddeklubben Oslo-Ørn på det ordinære tinget.

Engasjement

Dei 18 fotballkrinsane i landet er alle imot ein VM-boikott. Spenninga er knytt til kva Klubb-Noreg vel å gjere. I Eliteserien har sju av 16 klubbar vedtak om å stemme ja i boikottspørsmålet.

Sandvik påpeikar at det er over dobbelt så mange påmelde klubbar til tinget på søndag enn i mars.

– Det viser at saka engasjerer, og at det var riktig å ha eit digitalt ting.

Dei 80 klubbane i toppfotballen kan søndag stille med to delegatar kvar med stemmerett. Alle andre klubbar under dei tre øvste divisjonane for herrar og to øvste for kvinner har berre éi stemme kvar.

– Stemmene i toppfotballen kan bli avgjerande?

– Det kan det skje, men sånn er det. Vi får sjå kor jamt det blir og kva veg det tippar, seier Sandvik.

Har folket i ryggen

Dei siste meiningsmålingane viser at rundt 50 prosent av befolkninga ønskjer boikott av Qatar-VM.

– Det er ikkje overraskande, men vi registrerer at det òg er ein markant auke blant dei som seier nei til boikott. Det kan tyde på at fleire ser at det er andre verkemiddel som må til for å påverke Qatar og Fifa, seier Svendsen.

Sandvik håpar norsk fotball følgjer folket søndag.

– Det er gledeleg å ha halve befolkninga med seg, og det er tydeleg fleire som er for boikott enn imot. Dette har vore stabilt sidan mars. Eg trur folket ser at det er noko fundamentalt gale ved at Qatar får arrangere VM.

Eit simpelt fleirtal held på å banke igjennom eit vedtak om boikott. Blir det ein realitet, vil det få sportslege og økonomiske konsekvensar. NFF har anslått eit inntektsbortfall på 205 millionar kroner ved ein boikott, og Fifa har trua med å stengje Noreg ute frå framtidige turneringar i deira regi.

