Målvakta spelte heile kampen i 0-3-tapet mot Italia onsdag kveld. Deretter sette han seg rett på flyet heim til kona i Tyskland.

Dersom Sommer ikkje rekk tilbake til den siste kampen i gruppespelet mot Tyrkia, kjem Yvon Mvogo til å vakte det sveitsiske målet.

Både Sveits og Tyrkia treng siger for å kunne avansere til cupspelet i EM. Italia og Wales ligg klart best an i gruppe A.

