Maguire friskmelder seg sjølv til Skottland-kampen

sport

Maguire pådrog seg ein ankelskade 9. mai og har ikkje spelt kamp sidan.

Tyrone Mings danna stopparduoen med John Stones i 1-0-sigeren over kroatane, men det kan bli endringar i Englands bakre firar når dei møter Skottland på Wembley fredag kveld.

– Eg føler meg bra. Eg er tilgjengeleg og eg ser fram til kampen. Eg har hatt eit par økter no og føler at forma er intakt, så eg er klar for å spele fredag, seier Maguire føre kampen.

Han seier òg at han fort må spele gjennom ein del smerte for å komme seg ytterlegare i form.

– Eg tippar det kjem til å plage meg i eit par veker. Eg har ikkje hatt noko liknande før, men dei eg har prata med seier at det kjem til å gjere vondt i tida framover. Så lenge det ikkje for vondt, er eg sikker på at det kjem til å gå bra.

