Ingen Neymar for Brasil i OL

Paris Saint Germain-spissen er ikkje med i André Jardines OL-tropp som vart presentert torsdag. Neymar vart matchvinnar i straffesparkkonkurransen i finalen på heimebane i 2016.

Klubbkamerat Marquinhos, som var med å vinne OL-gull for fem år sidan, manglar òg. Veteranen Daniel Alves er derimot i troppen.

Alves, som speler for São Paulo, deltek ikkje i det pågåande Copa America som følgje av ein kneskade, men Jardine håpar at han skal bli frisk i tide til opningskampen mot Tyskland 22. juli.

Brasilianske medium melder at Neymar har sagt at han er interessert og tilgjengeleg, men Brasils fotballforbund (CBF) opplyser at PSG-stjerna må ta til takke med Copa dette året.

– Neymar er referansepunktet vårt..... ein stor leiar av landslaget, og vil vilje gjerne ha han med, men vi kunne ikkje, sa CBF-sportssjef Branco då toppen vart presentert.

Han forklarte det med at det er vanskeleg å forvente at nokon kan spele både Copa America og OL og samtidig gjere seg klar for neste sesong med klubblaget.

