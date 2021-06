Ull/Kisa-trenar Tjelmeland leier ikkje laget mot Start

sport

Det har vore mykje spekulasjonar rundt framtida til Kisa-trenar Sindre Tjelmeland den siste tida. 31-åringen er sett i samband med den ledige trenarjobben i Start. Han vil i så fall erstatte nyleg sparka Joey Hardarson.

Tjelmeland tok over trenaransvaret i Ull/Kisa før sesongen i år, men kan allereie vere på veg bort. Onsdag stadfestar Ull/Kisa på nettsidene sine at trenaren ikkje blir å finne på sidelinja mot Start førstkommande fredag.

– At det kan skje ting rundt Sindre Tjelmeland er ikkje nokon løyndom, og han har ikkje vore involvert rundt laget vårt inn mot Start-kampen, seier dagleg leiar i Ull/Kisa, Andreas Aalbu.

Tidlegare storskårar Arild Sundgot og Jonas Bakken har leidd laget på treningsfeltet den siste veka, og det er no stadfesta at Sundgot får hovudansvaret under bortekampen på fredag mot Start.

(©NPK)