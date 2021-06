Pogba ønskjer ikkje Rüdiger-straff

sport

Pogba ønskjer likevel ikkje at den tyske midtstopparen skal straffast for det han omtaler som «vennskapeleg biting». Det var under gigantoppgjeret på tysdag i München at tyskaren tilsynelatande beit franskmannen i ryggen.

Verken dommartrioen eller VAR greip inn i situasjonen mot slutten av den første omgangen.

– Eg er ikkje ein som roper for at motstandaren skal få kort. Eg trur han beit meg litt i ryggen, men det var vennskapeleg. Vi kjenner kvarandre godt, skal Pogba ha fortalt reporterar etter kampen.

Under VM i 2014 vart Uruguay-stjerna Luis Suárez dømt til fire månaders karantene for å ha bite Italia-stoppar Giorgio Chiellini.

(©NPK)