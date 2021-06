Johannessen styrer mot OL-plass

sport

Johannessen låg på den utsette 60.-plassen på OL-rankinga – som akkurat gir plass i sommarleikane i Japan – før Challenge-turneringa denne veka i spanske Cádiz.

Der spelar òg Wu Ashun, som med eit godt resultat kan passere Johannessen og kapre den siste OL-plassen. Men turneringa har ikkje starta veldig bra for kinesaren.

Ashun har gått begge dei to første rundane på eitt slag under par, og dermed ligg han på vippen til å misse cuten i turneringa. I skrivande stund er han eitt slag under cuten, som vil bety at han ikkje får spele dei to siste rundane i turneringa.

Dersom det skjer, er Johannessen sikra OL-plass. I tillegg ligg Johannessen godt føre Wu så langt i turneringa, der kinesaren må bli blant dei seks beste for å kunne klatre forbi nordmannen på rankinga.

26-åringen frå Hokksund gjekk opningsrunden på tysdag på to slag under par, og onsdag har han opna forrykande med to birdiar på dei første trea hola. Dermed ligg han førebels på delt 38.-plass.

Frå før er Viktor Hovland sikra OL-plass i golf for Noreg.

