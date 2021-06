Japanske styresmakter vil opne for 10.000 tilskodarar før OL

sport

Den japanske statsråden Yasutoshi Nishimura sa onsdag at det vil bli sett ei tilsvarande grense for talet på tilskodarar som er tillatne under dei ulike øvingane under OL. Nishimura er ansvarleg minister for smitteverntiltak.

Opninga for tilskodarar trer i kraft først etter at unntakstilstanden i Tokyo og andre delar av landet opphøyrer 20. juni. Tiltaket vil så vere gjeldande til slutten av august.

– Det er viktig at vi held oppe grundige og heilskaplege smitteverntiltak, slik at vi kan hindre ein auke i talet på smittetilfelle. Særleg sidan vi forventar auka spreiing av delta-varianten, sa Nishimura onsdag.

Grepet som no er på trappene kan bli avgjerande for kor mange nasjonale tilskodarar – viss nokon – OL-arrangørane kjem til å tillate under sommarleikane. Det skal gjerast eigne vurderingar rundt dette.

Frå før er det innført totalforbod for utanlandske tilskodarar.

(©NPK)