Dansk fotballtopp vil endre Uefa-protokoll etter hjartestansen til Eriksen

Møller meiner det var uhaldbart at danskane skulle spele ferdig EM-kampen mot Finland berre nokre timar etter den uhyggjelege episoden med Christian Eriksen laurdag.

Fotballpresidenten meiner, til liks med landslagsspelarane og landslagssjefen Kasper Hjulmand, at dei danske spelarane vart sette i ein umogleg situasjon etter hjartestansen til Eriksen mot slutten av første omgang i Parken.

Møller seier det ikkje burde vere opp til spelarane å velje tidspunkt for når ein skulle starte kampen på nytt. Derfor vil presidenten, som også er medlem av Uefa-styret, ha endringar av protokollen.

Ikkje avgjerda deira

– Eg er samd med landslagstrenaren og spelarane at kampen ikkje burde vore starta igjen. Det var ei feil avgjerd og heilt uhaldbart at spelarane måtte på banen igjen så kort tid etter ei forferdelege oppleving. Den situasjonen skal spelarar og trenarar ikkje kunne hamne i, for det skal ikkje vere deira avgjerd, seier han.

– No vil vi ha ei evaluering av heile gangen i avgjerda så vi kan få alle relevante fakta og opplysningar på bordet. Vi har sett på ei endring av reglane så vi aldri nokon gong hamnar i den same situasjonen igjen. Vi er klare for å komme med eit forslag til Uefa, seier Møller.

Dei danske spelarane fekk valet mellom å ta opp att kampen laurdag eller søndag klokka 12.00. Det var etter at spelarane fekk positive meldingar frå sjukehuset om tilstanden til Eriksen at dei valde å spele kampen ferdig.

Ifølgje Uefa var det ikkje mogleg å spele kampen seinare sidan Finland då ville fått under 72 timar med restitusjonstid føre møtet mot Russland.

Var nærkontakt

Det er første gong at DBU-presidenten uttaler seg etter kollapsen til Eriksen. Han var, på grunn av ein mogleg nærkontakt med ein koronasmitta person, ikkje til stades i Parken laurdag.

Etter episoden på laurdag har presidenten drøfta situasjonen med DBU-styret på eit ekstraordinært styremøte onsdag.

Møller sender ros til landslagsspelarane og staben i EM-leiren for å takle ein vanskeleg situasjon på ein mønstergyldig måte.

– Eg vil gi kjemperos og kjemperespekt til alle på og rundt landslaget for ein heltemodig innsats heile vegen igjennom. Det er imponerande kva dei har prestert i ein heilt ekstrem situasjon. Det kan vi vere svært stolte over, seier han.

