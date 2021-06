OL-troppen mistar bustadar – fleire må bu i leiren

sport

Det kunngjorde toppidrettssjef Tore Øvrebø på eit pressemøte om annan del av det norske OL-uttaket.

Han fortalde at fleire av bustadane som den norske troppen hadde bestilt, er kansellerte, og at det medfører at fleire utøvarar enn planlagt må flytte inn i OL-landsbyen.

– Det blir trongt, men eg trur vi kjem til å handtere dette bra. Forhåpentleg vil vi takle dei kompliserte forholda betre enn andre nasjonar, slik at det blir ein konkurransefordel for dei norske utøvarane, sa Øvrebø.

Han fortalde at det først og fremst er leiarar og støttepersonell som blir ramma av bustadendringane, og at det spesielt gjeld golf og roing.

– Nokon må bli heime eller bu ein annan stad, sa Øvrebø.

