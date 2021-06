Få elitespelarar vil ha Qatar-boikott

sport

I undersøkinga kjem det fram at 18,1 prosent av eliteseriespelarane og 18,3 prosent av toppseriespelarane støttar boikott.

45,7 prosent av eliteseriespelarane meiner Noreg bør oppmode til dialog, medan 77,1 av dei kvinnelege toppspelarane meiner det same. 138 herrar og 70 kvinner har mellom anna svart på spørsmålet: «Frå eit spelarperspektiv: Har du ei meining om korleis Noreg bør reagere på at fotball-VM skal arrangerast i Qatar?»

27,5 prosent i Eliteserien har inga oppfatning, medan 11,4 prosent av kvinnene svarer det same.

– For oss er det viktig å vite at eit klart fleirtal av spelarane ønskjer andre verkemiddel enn boikott. Samtidig skal vi sjølvsagt respektere – og ta med oss – at 18 prosent av utøvarane meiner boikott er riktig, seier Nisos forbundsleiar Erlend Hanstveit.

Det ekstraordinære forbundstinget skal søndag vedta om Norges Fotballforbund (NFF) skal gå for ein boikott av Qatar-VM eller ikkje.

Niso opplyser at undersøkinga vart gjennomført i april.

(©NPK)