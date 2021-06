Eriksen takkar for støtta frå sjukesenga

sport

Meldinga er dei første orda Eriksen deler offentleg sidan han vart ramma av hjartestans og fall om i EM-kampen på laurdag mot Finland.

Eriksen vart berga av det medisinske teamet som var til stades i Parken, og han har det no – etter forholda – bra.

– Ein stor takk for alle dei søte og utrulege helsingane dykkar og meldingar frå verda over. Det betyr mykje for meg og familien min, skriv han på Instagram.

– Eg har det fint – etter forholda. Eg må framleis gjennom nokre undersøkingar på sjukehuset, men eg føler meg OK. No skal eg heie på gutane på Danmark-laget i dei neste kampane. Spel for heile Danmark, held 29-åringen fram.

På biletet gir den danske fotballstjerna tommel opp.

Danmark spelar sin neste EM-kamp mot Belgia torsdag. Dei tapte opningskampen 0–1 mot Finland på svært dramatisk vis. Spelarane måtte gå på banen igjen under to timar etter at Eriksen vart ramma av hjartestans.

(©NPK)