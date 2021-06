Johaug om vegen mot OL: – Endrar ikkje på ei suksessoppskrift

sport

– Det blir å gjere det ein har gjort før. Ein endrar ikkje på ei suksessoppskrift, seier Johaug til NTB.

Sist onsdag starta ho forsesongen med ein 7.-plass i jaktstarten på rulleski i Holmenkollen skishow. Det var den første konkurransen hennar på vegen mot Beijing-leikane i februar neste år.

Der blir det første OL-et til Johaug sidan Sotsji i 2014. Ei dopingutestenging gjorde at 2018-moroa i Sør-Korea gjekk utan langrennsstjerna. Etter comebacket har ho vore nesten uslåeleg på distanse i tre sesongar.

32-åringen skal seinare i veka på landslagssamling i Sandefjord. Deretter kan det bli ein tur i høgda.

– Eg har ikkje heilt bestemt meg, seier Johaug.

Viktig uansett

Om åtte månader satsar Helene Marie Fossesholm på å få startplass i fleire OL-øvingar. 20-åringen deltok tidlegare i år i den første seniormeisterskapen sin i Oberstdorf-VM. Der sikra ho stafettgullet for Noreg på sisteetappen.

Stortalentet frå Vestfossen tok store steg sist sesong, men tek ikkje ei OL-deltaking for gitt. Noreg får berre stille med fire løparar i kvar langrennsøving.

– Det blir mykje OL-fokus, men ein skal ikkje gruble over det heile tida. Det er viktig å gjere treningsarbeidet uavhengig av om det er OL eller ikkje, seier Fossesholm til NTB.

I Holmenkollen vann Fossesholm den første rulleskikonkurransen i sommar.

– Det var ekstremt moro å ha på seg startnummer igjen. Det var lenge sidan sist.

Høgdejobb

For herranes allroundlandslag blir det ei tradisjonell samling på Sjusjøen i slutten av månaden. Deretter ventar det «ferie» i juli.

– Det blir samlingsfri, men på ingen måte treningsfri. Folk er klare over at startskotet for OL har gått. Det handlar om å gjere ein kanongod jobb frå no og fram til ein står på startstreken i OL, seier allroundtrenar Eirik Myhr Nossum.

Simen Hegstad Krüger ser fram til høgdetreninga som ventar frå august og utover hausten. Langrenn i Beijing-OL skal gå på rundt 1700 meter over vatnet.

– Det blir viktig å gjere seg dei erfaringane ein kan. Vi er ikkje det laget som har vore mest i høgda dei siste sesongane. Det er ein solid jobb som skal gjerast, men eg føler vi har ein god plan for å vere maksimalt førebudde til OL, seier Krüger til NTB.

