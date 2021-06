Farah gjer eit siste OL-forsøk

sport

Det skjer under den britiske meisterskapen i Manchester 25. juni. Han må under 27.28 minutt på 10.000 meter for å kvalifisere seg og få moglegheita til å forsvare OL-titlane sine frå 2016 og 2012 på distansen.

Det verkar òg sannsynleg at han prøver å kvalifisere seg på 5000-meteren same stad.

Farah noterte 27.50,75 under eit britisk OL-kvalifiseringsstemne i Birmingham 5. juni og vart berre nummer åtte der. Han gav seg som baneløpar i 2017 for å satse på maraton, men føler at han er nøydd til å prøve å forsvare OL-tittelen.

– Ja, eg håpar på det. Det krev mot og ballar å klare og stå imot desse karane, sa Farah etter å ha gått på det første nederlaget sitt på 10.000 meter på ti år.

– Samtidig, om situasjonen er som no, har eg ikkje noko val. Men eg trur at dersom eg verkeleg tek meg saman dei neste tre eller fire vekene og får dette vesle problemet (ankel) ut av verda, så går det forhåpentleg bra, sa han.

Farah er akkurat tilbake etter å ha slite med ankelproblem, og den britiske meisterskapen vil vere det siste høvet til å ta seg til Tokyo.

Stemnet i Birmingham var den offisielle OL-kvalifiseringa for britiske utøvarar, og Farah enda som nest beste brite bak Marc Scott. Det betyr at 38-åringen vil bli teke ut til OL dersom han klarer tidskravet som er sett.

