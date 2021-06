420 klubbar påmeldt fotballtinget

sport

Kanalen skriv at talet på påmelde klubbar auka frå 177 torsdag til 420 fredag, som var dagen då påmeldingsfristen gjekk ut. Det vil seie at 24 prosent av dei 1750 fotballklubbane i Noreg skal delta på det ekstraordinære fotballtinget.

– Det viser at denne saka engasjerer Fotball-Noreg. Det er ikkje uventa når det er ei sånn sak som skal behandlast, seier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, til TV 2.

På tinget skal det takast stilling til om NFF skal boikotte fotball-VM i Qatar neste år.

Etter at det var stor blest rundt boikott-initiativet i vår, har støtta til dette dalt kraftig den siste tida. Det kjem mellom anna av at Qatar-utvalet til NFF konkluderte med at boikott ikkje er riktig veg å gå for å påverke VM-vertsnasjonen til å betre forholda og rettane for mellom anna framandarbeidarar og homofile.

