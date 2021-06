Kvalheim og Maaseide om Mol og Sørum: – Har dei framleis som store gullkandidatar i Tokyo-OL

sport

For etter å ha herja og vunne nærast alt dei stilte opp i dei siste åra, har Mol og Sørum slite meir den siste tida. I Sotsji i slutten av mai vart det tap i 16.-delsfinalen mot Aleksandrs Samoilovs og Janis Smedins, medan det veka etter vart tap i åttedelsfinalen mot Christiaan Varenhorst og Steven van de Velde.

– Det er ikkje veldig unaturleg at dei har ein downperiode. Den streaken dei har hatt har vore heilt utruleg. Det er bra at den dårlege perioden kjem før OL, så dei får gjort noko med det, seier Bjørn Maaseide.

Han deltok i OL i 1996 og 2000, og har eitt EM-gull og fire EM-sølv saman med Jan Kvalheim.

– Eg legg ikkje så mykje i dei resultata frå dei to siste turneringane. Dei har dominert så kraftig dei siste tre åra, så eg trur dei er stinne av sjølvtillit framleis. Eg er ikkje noko bekymra, sjølv om resultata i det siste ikkje har vore all verdsens, seier Kvalheim.

– Dei har ein spisskompetanse som er heilt unik. Det at dei får lag til å endre spelestil når dei møter Noreg er ganske sjeldan. Mange lag fryktar dei, seier han.

Motstandarane meir obs

Likevel er ikkje alt roseraudt, meiner Maaseide.

– Motstandarane har byrja å skjønne kva som er dei få svakheitene til Anders og Christian. Christian er den beste servemottakaren i verda, medan Anders er den beste oppleggjaren i verda. No speler motstandarane slik at Anders må vere oppleggjar, og Christian servemottakar. Då får dei ikkje heilt brukt styrkane sine.

Kvalheim på si side meiner duoen har så enormt mange gode sider ved spelet sitt at det ikkje er nokon grunn til bekymring.

– Nokre lag har berre ein, medan dei norske har veldig mange. I tillegg har dei nesten ingen svakheiter i spelet sitt heller. Så blir det viktig for dei å kunne klare å handtere OL-formatet med færre kampar. I verdsserien er det to kampar kvar dag. Dei må handtere OL som ei heilt vanleg turnering. Då kan det bli veldig bra.

Framleis OL-gullsjansar?

Det er ingen tvil om at Mol og Sørum framleis er heite gullkandidatar til Tokyo, seier både Maaseide og Kvalheim.

– Dei er framleis dei heitaste medaljekandidatane i sandvolleyball. Begge har ekstremt høgt toppnivå, og eg trur det er ein fordel at dei speler annankvar dag i OL, sidan begge har slite litt med skadar i det siste. Dei treng ikkje stresse over to dårlege turneringar, for dei er så gode når dei er på topp. Og det trur eg dei er i Tokyo, seier Maaseide.

Kvalheim er av same oppfatning.

– Dei er brennheite medaljekandidatar. Nøkkelen blir handteringa av det å spele i eit OL. Eg ser på dei som storfavorittar. Dei er unge, men erfarne og har mykje sjølvtillit. Eg er ikkje bekymra i det heile. Eg trur dette blir veldig bra!

