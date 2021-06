Høgsterett tillèt Copa America i Brasil

sport

Den søramerikanske meisterskapen skulle eigentleg avviklast i Argentina og Colombia i fjor sommar, men vart utsett eitt år på grunn av koronapandemien. Først vart Colombia fråteken sin del av sluttspelet på grunn av den politiske situasjonen i landet, så fall òg Argentina frå på grunn av pandemien.

Brasil steppa inn og sa seg klar til å overta turneringa på kort varsel og avvikle den i fire byar, men det er møtt med skepsis i eit land som er blant dei hardast ramma av viruspandemien. Berre USA har fleire dødsfall.

Søksmål vart levert inn med krav om å stoppe arrangementet, men det har eit fleirtal i høgsteretten i landet no gitt ein tommel ned for. Dermed har turneringa, som startar søndag, fått grønt lys.

Fleire av dommarane gav likevel ordre om ytterlegare koronatiltak.

– Det er opp til guvernørane og borgarmeistrane å etablere passande helseprotokollar og sørgje for at dei blir følgde for å hindre eit «Copa-virus, med nye utbrot og framvekst av nye virusvariantar», skriv dommar Carmen Lucia.

Alle spelarane skal koronatestast kvar 48. time, og dei får avgrensingar i kvar dei kan bevege seg. Transport mellom stadene der kampane blir spelte skjer med innleidde fly.

Turneringar med ti nasjonar blir avslutta med finalen på Maracanã-stadionet i Rio de Janeiro 10. juli.

