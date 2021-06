Endeleg klart for EM: – Vi må tilpasse oss ein spesiell situasjon

sport

EM med dei 24 laga, spreidd over elleve stadion, startar fredag kveld med Italia mot Tyrkia. Det vil vere omkring 16.000 tilskodarar på plass i Roma.

– Det er ikkje eit vanleg EM fordi det er i elleve land, og på toppen av det er det ein pandemi som gjer reising vanskeleg, sa Ceferin.

Fire koronatilfelle er registrerte så langt før meisterskapen har vorte sparka i gang. svenske Viktor Claesson og Marcus Berg er dei einaste svenske spelarane som er vaksinerte gjennom den russiske klubben sin Krasnodar.

– Ein hadde ønskt at det hadde vore rettferdig, sa Claesson ifølgje nyheitsbyrået TT.

Claesson hadde ønskt at Uefa sørgde for vaksinar til alle 24 lag. Det var noko Uefa vurderte, men valde bort av organisatoriske og etiske årsaker.

– Eg hadde ønskt at Uefa hadde gjort det likt for alle, at dei hadde kjøpt inn dei dosane som trongst. Men så blir det eit etisk spørsmål: Ein går føre i køen, føre dei som treng vaksinen meir enn oss, sa Claessen.

Sverige EM-opnar mot Spania, som har vaksinert heile troppen sin, til måndag.

(©NPK)