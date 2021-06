Wijnaldum klar for PSG

sport

30-åringen sluttar seg til den franske klubben 1. juli og har skrive under på ein kontrakt som strekk seg til juni 2024. Han kjem gratis til den franske storklubben, som tapte Champions League-semifinalen mot Manchester City denne sesongen.

Wijnaldum starta proffkarrieren sin i Feyenoord, før han i 2011 gjekk til PSV. Fire år seinare vart han klar for Newcastle. Der var han i éin sesong, før det vart Liverpool. Med Jürgen Klopp og co. vart det 237 kampar, 22 mål, 16 målgivande pasningar, elleve gule kort og fire trofé over fem sesongar.

I Liverpool vann han Premier League i 2020, Champions League i 2019, Uefa Super Cup i 2019 og klubb-VM i 2019.

(©NPK)