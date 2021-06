UD ber om forklaring om gruve-millionar til Koss-stifting

sport

Right To Play har fått rundt 500 millionar kroner i offentleg støtte sidan år 2000.

Koss er grunnleggjaren av stiftinga og var mellom anna øvste sjef i perioden 2010 til 2015. TV 2 fortel at stiftinga opplyser at dei fekk 28 millionar kroner frå minst ni gruveselskap.

Fleire av selskapa er omstridde. Mellom anna Barrick Gold, som vart svartelista av Oljefondet i 2009. Spørsmål om akkurat dette selskapet har ikkje kanalen fått svar på av Right To Play.

– Rekneskapane og rapportane våre er offentlege, og rapportar frå dette arbeidet viser at samarbeidet har hatt ein positiv effekt på menneskerettar og dei humanitære forholda i områda, skriv styreleiar Ted Skattum i ein e-post.

– Utanriksdepartementet har ikkje tidlegare vore kjent med samarbeidet som TV 2 viser til, men ut frå dei nye opplysningane vil vi be om ei orientering frå Right To Play. Ansvaret for å følgje opp ligg hos Right To Play, men det er naturleg at UD og Norad har ein dialog med organisasjonen om korleis dei samarbeider med det private næringslivet, skriv underdirektør Tuva Bogsnes i Utanriksdepartementet (UD) til TV 2.

