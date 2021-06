Sverige kallar inn seks ekstra spelarar til EM-troppen – Zlatan ikkje med

sport

Seinast onsdag sa landslagstrenar Janne Andersson at det ikkje var aktuelt, men om kvelden ombestemde han seg. I første omgang blir dei seks spelarane med fram til søndag klokka 24.00.

– Då skal vi sende inn ein tropp til Uefa på dei 26 spelarane som skal vere med til meisterskapen. Etter det får vi ikkje endra noko. Er det sånn at vi ikkje treng å ta inn spelarane etter Spania-kampen, reiser dei heim søndag kveld, seier landslagstrenar Janne Andersson onsdag.

Sverige EM-opnar mot Spania måndag klokka 21.00.

Dei seks spelarane som no har vorte kalla inn til reservebobla er Jacob Rinne, Mattias Johansson, Joakim Nilsson, Niklas Hult, Jesper Karlsson og Isaac Kiese Thelin.

– Det er spelarar som har vore med oss tidlegare. Eg er veldig glad for at desse seks hadde moglegheit for å komme, for det var ikkje sjølvsagt. Alle seks kjem hit med massevis av speleglede, seier Andersson.

Der vart det òg kjent at Zlatan Ibrahimovic hadde vorte spurd, men den svenske superstjerna takka nei som følgje av at han framleis ikkje er frisk etter kneskaden han pådrog seg mot Juventus med Milan i mai. Zlatan er i Stockholm og trenar opp kneet.

– Eg gjorde ein ekstrasjekk med Zlatan, men det var ikkje aktuelt med tanke på at han er i rehabilitering med kneet sitt, seier Andersson.

Dei seks skal bu på eit eige hotell og trene med kvarandre. Dei skal trenast av den svenske U21-landslagstrenaren Poya Asbaghi fredag, laurdag og søndag. Thelin og co. er ikkje aktuelle for spel før i den andre kampen i gruppespelet.

To spelarar i den svenske troppen har testa positivt på covid-19, og koronautbrotet i den svenske troppen har stressa landslagsleiinga.

Det er framleis uklart om dei smitta spelarane Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg blir i troppen eller om dei blir bytte ut.

