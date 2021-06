Expressen: Sverige kallar inn ekstra spelarar

sport

Seinast onsdag sa landslagstrenar Janne Andersson at det ikkje var aktuelt.

To spelarar i den svenske troppen har testa positivt på covid-19, og koronautbrotet i den svenske troppen har stressa landslagsleiinga.

Expressen skriv at landslagsleiinga har bestemt seg for å skape ein reserveboble som skal bestå av eit visst tal spelarar. Dei skal testast, trene og vere klare til å steppe inn på kort varsel for å bli med på det sjartra flyet til Sevilla laurdag ettermiddag.

Det er framleis uklart om dei smitta spelarane Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg blir i troppen eller om dei blir bytte ut.

Den svenske troppen må vere klar seinast natt til måndag.

Sveriges fotballforbund vil ikkje kommentere Expressens opplysningar. Forbundet har innkalla til pressekonferanse seinare torsdag.

