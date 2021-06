Bigseth valt til president i Norges Kampsportforbund

sport

Bigset har lang organisatorisk erfaring og sat seinast i forbundsstyret i perioden 2016–2018.

Bigset starta aktivt med Ju Jitsu i 1987. Han er til dagleg sals- og marknadsdirektør i Norengros Ødegård Engros AS.

– Det er veldig viktig at Norges Kampsportforbund blir vidareutvikla på ein heilskapleg og harmonisk måte. Tore var lenge 1. visepresident då eg sjølv var president. Eg kjenner han godt, og veit at han har eit flott verdigrunnlag. Valkomiteen var heilt samstemde om at bakgrunnen hans, politiske kløkt og samarbeidsevner, og dessutan evna til å mekle, gjorde han til den beste kandidaten, seier Trond Berg, leiaren i valkomiteen, i ei pressemelding.

(©NPK)