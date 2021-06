Berit Kjøll blir styremedlem i EOC

sport

Valet vart gjennomført under EOCs generalforsamling i Aten. Presidenten i Norges idrettsforbund er valt for perioden 2021 til 2025, ifølgje ei pressemelding.

Grekaren Spyros Capralos vann kampen om å bli EOCs nye president i duell med Danmarks Niels Nygaard.

Totalt var det 18 kandidatar til 12 ordinære styreplassar. Totalt sju av 16 styremedlemmer er kvinner.

– Dette tek eg som ei stor tillitserklæring til norsk idrett og kva vi står for. Eg har i forkant av valet, og gjennom ei rekkje møte med andre nasjonale olympiske komitear i Europa, vore tydeleg på betydninga av at europeisk idrett må gjere endå meir på områda godt styresett, berekraft og fair play. Denne styreplassen gir oss ei viktig plattform for meir internasjonal innverknad seier Berit Kjøll

EOC har 50 nasjonale olympiske komitear som medlemmer.

