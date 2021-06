Tittelforsvarar Swiatek rauk for Sakkari

sport

17-seede Sakkari vann 6–4 og 6–4. Dermed er det ingen igjen som var seeda topp ti i turneringa. Swiatek var seeda som nummer åtte.

Tidlegare på dagen måtte tenåringen Coco Gauff seie takk for seg i Roland-Garros-turneringa. Tsjekkiske Barbora Krejcikova vart for sterk i kvartfinalen og vann i strake sett.

Gauff var seeda som nummer 24 i turneringa, medan Krejcikova er useeda. Kampen enda 7–6 (8–6) og 6–3.

Den amerikanske 17-åringen frå Florida starta kampen bra og fekk eit tidleg servebrot, men den tsjekkiske spelaren slo tilbake.

Gauff klarte å skaffe seg fleire settballar på stillinga 6-5, men Krejcikova utlikna, og settet måtte avgjerast i tie-break. Der var det den åtte år eldre Krejcikova som gjorde færrast feil, og ho vann 8–6.

Den amerikanske yndlingen klarte ikkje heilt å demme opp for dei gode og knallharde servereturane til motstandaren. Gauff byrja dessutan å gjere fleire såkalla upressa feil.

Det gjekk hardt utover racketen etter at Krejcikova braut for annan gong og gjekk opp til 4–0. Gauff klarte derimot å skjerpe seg og redda tre matchballar på stillinga 0–40 og reduserte til 2–5. Ho redda òg to matchballar i sin eigen serve.

Då Krejcikova serva på stillinga 5–3 gjorde ho ingen feil, og ho tok settet og kampen blankt.

Krejcikova møte Sakkari i semifinalen sin.

