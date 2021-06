Oslo fotballkrins imot Qatar-boikott

sport

Krinsen opplyser på nettsidene sine at han støttar seg til rapporten og konklusjonen frå det såkalla Qatar-utvalet om at boikott ikkje er riktig verkemiddel for å betre forholda i landet.

– Qatar-utvalet har levert ein grundig og truverdig rapport. Den verkar svært truverdig i påstanden sin om at ein boikott mest sannsynleg utelukkande vil ha negative effektar. Då er det, etter å ha sett seg grundig inn i saka, veldig lett å slutte seg til innstillinga i forbundsstyret, seier krinsleiar Kari Hove i NFF Oslo.

Qatar-saka skal behandlast på eit ekstraordinært fotballting 20. juni. Oslo fotballkrins understrekar at klubbane i krinsen står fritt til å stemme det dei vil, men oppmodar til å seie nei til boikott.

– Alle klubbar bør føle eit ansvar for å delta ved forbundstinget og ta del i denne svært viktige saka. Vi håpar dei støttar Qatar-utvalets, forbundsstyrets og krinsstyret syn; at dei stemmer imot boikott, seier Hove.

(©NPK)