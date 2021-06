Henrik Ingebrigtsen planlegg for bruk av høgdehus til hausten

sport

Pappa Gjert Ingebrigtsen var aktiv i forkant av idrettstinget, der det vart vedteke å oppheve det særnorske forbodet frå 2003 for bruk av simulert høgd.

Henrik Ingebrigtsen ønskjer likevel ikkje å teste bruk av simulert høgd i dei neste vekene. Ikkje har han moglegheita heller. Først på det ekstra idrettstinget i oktober skal dei nye retningslinjene for bruk opp til vurdering.

– Vi ventar til hausten. Då tek vi nok det i bruk. No har eg nok med meg sjølv, seier Ingebrigtsen til NTB.

Han tenkjer at dette uansett ikkje er det rette tidspunktet til å introdusere nye ting i treningskvardagen.

– Det handlar om å halde seg til planen, og det vi veit fungerer. Vi må leggje ned mest krefter der det har mest effekt. Bruk av høgdehus er ei overskotsgreie. Det kan du ta i bruk når alt det andre er på plass. Då kan vi starte på det andre. Det er som måten du knyter skoa på. Det hjelper ikkje korleis du gjer det om ikkje det andre er på plass. Det er toppen av kransekaka, forklarer den eldste av dei tre løparbrørne frå Sandnes.

Han seier at det er mest aktuelt å bruke høgdehus i forkant av eit høgdeopphald i utlandet, slik at ein er mest mogleg akklimatisert når ein kjem til høgda.

Rett på plass

Etter dei 5000 meterane på torsdag på Diamond League-stemnet i Firenze dreg Henrik og bror Jakob direkte til St. Moritz. Der har brørne opphalde seg ofte på sommarstid dei siste åra. Der skal dei òg halde til mykje tid fram til avreise Japan og OL i Tokyo.

Henrik Ingebrigtsen var i godt lune etter årsbeste og siger med 13.16,80 på 5000-meteren på Bislett sist fredag. Det var klar forbetring etter 13.27,07 i grisevêret i Gateshead i Nord-England under Diamond League-opninga.

På Bislett var han berre knappe tre sekund frå å ta OL-kravet. Han er uansett OL-klar grunna god ranking.

– Eg måtte gå nokre rundar med meg sjølv etter Gateshead. Det er mest det mentale. Eg kjende at eg var tom då eg stod på startstreken. Eg hadde ingenting å gi. Kroppen var heilt tom. Hovudet styrer mykje av korleis kroppen kjennest ut. Det kravdest mykje arbeid å komme til den startstreken i det heile. Då eg kom dit var eg heilt ferdig, og i tillegg kom dei elendige forholda. Eg måtte sleppe med éin gong. Det er ikkje slik det skal vere, seier 30-åringen.

På Bislett gjekk det mykje betre trass i ei trøblete hofte.

– Eg dreg på den eine foten, men det gjer ikkje så mykje når eg føler meg såpass pigg elles.

Ambisjonar

Torsdag er målet at det skal gå endå fortare i Diamond League-stemnet som er flytta frå Roma til Firenze på grunn av kollisjonen med fotball-EM.

– Dette var bra Vi er inne på sporet av noko, og så får vi sjå i Firenze. Då blir det noko anna. Vi gler oss til Firenze. Det trur eg blir ein «höjdare». Vi har eit mål om å springe fort, seier pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Kanskje får vi òg sjå Gjert Ingebrigtsens elev Narve Gilje Nordås i Firenze. I det heile finst det mange sterke norske kondisjonsløparar for tida. Nivået er merkbart betre enn for berre få år sidan.

– Det er eit løft i norsk friidrett og spesielt i øvingar som 3000 og 5000 meter. Eg har ein mistanke om at det er mange som driv og kopierer oss i treninga, og at det gir gode resultat jamt over. Det nyttar ikkje berre å trene, det er måten du gjer det på som avgjer. Viss det berre hadde handla om å trene, så hadde alle sprunge fort, meiner Ingebrigtsen.

