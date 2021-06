Covid-smitta Kulusevski gjekk på middag – får kritikk av landslagsleiinga

sport

Videoen av Juventus-spelaren viser han i ei sosial setjing saman med fleire andre menneske.

Landslagstrenar Janne Andersson sa under pressekonferansen på onsdag at Kulusevski trudde at han var beden i ein enkel middag og at han vart overraska då det viste seg at det var snakk om ei mindre tilstelling.

Middagen skjedde medan spelarane hadde fri frå landslaget i ein perioden mellom 29. mai og 2. juni. Truleg var det i denne perioden at Dejan Kulusevski vart smitta. Det var tysdag at det vart kjent at Italia-proffen hadde testa positivt på koronaviruset.

Sjølv om det berre var knappe to veker igjen til EM-sluttspelet starta, valde spelaren å bli igjen på middagstilstellinga.

– Eg synest ikkje at det var ei bra avgjerd. Dejan angrar at han gjekk på middagen, seier Andersson.

(©NPK)