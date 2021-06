sport

Van de Beek har vore med i oppkøyringa til EM, men gjekk glipp av testkampen mot Georgia førre veke, og måndag måtte han stå over treninga til laget.

I ei Twitter-melding tysdag formiddag skriv landslaget til Nederland at midtbanemannen mistar EM, og at landslagssjef Frank de Boer ikkje hentar inn ein erstattar for han.

Nederland EM-opnar mot Ukraina søndag. Seinare i gruppespelet skal laget møte Austerrike og Nord-Makedonia. Alle kampane blir spelte på heimebane i Amsterdam.

