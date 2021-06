sport

Milik har vore med på treningssamlinga til polakkane inn mot meisterskapen, men har stort sett trena individuelt. Og no har ein innsett at det ikkje er aktuelt å bruke Marseille-proffen i EM.

Milik reiser tilbake til klubblaget for å jobbe vidare med rehabilitering av skaden. Landslagssjefen for Polen, Paulo Sousa, hentar ikkje inn ein erstattar for spissen.

Polen EM-opnar mot Slovakia måndag og skal òg møte Spania og Sverige i gruppespelet.

