Jakob Ingebrigtsen i superduell mot Cheruiyot i Stockholm

Det opplyser den svenske arrangøren på nettstaden sin.

Møtet blir det første mellom europarekordhaldar Ingebrigtsen og Cheruiyot i 2021. Det ligg an til ein spennande duell føre Tokyo-OL.

Mellom anna store namn på Stockholm-stemnet er Dina Asher-Smith på 200 meter, Dalilah Muhammad på 400 meter hekk og Sveriges eigen Armand Duplantis i stavsprang.

Det er òg sannsyn for at Karsten Warholm deltek i Stockholm, men det avheng av om han får sesongopne på 400 meter hekk på Bislett 1. juli eller ikkje.

– Eg håpar at eg får sjansen i Bislett Games 1. juli. Kanskje får eg opne 400 meter hekk-sesongen her. Det hadde vore stas. Vi kryssar fingrar for det. Om ikkje er det Stockholm i backup, og eg skal òg til Monaco, seier Warholm til NTB.

