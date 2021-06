Endå ein svensk EM-spelar koronasmitta – Mattias Svanberg teken ut av trening

sport

Svanberg skulle trene med resten av den svenske troppen i Göteborg tysdag kveld, men vart plukka av treningsfeltet og send til hotellet.

– Mattias trenar ikkje med laget, men blir isolert på hotellet, sa landslagslege Anders Valentin.

Sverige heldt pressekonferanse klokka 16, før treninga, for å informere om den positive prøva til Kulusevski. Då vart det uttrykt håp om at ingen fleire var smitta, men det vart òg sagt at ein venta på prøvesvara etter at heile troppen vart testa.

Svanberg var med til treningsfeltet, men den 22-år gamle Bologna-spelaren vart kalla bort til Valentin før han forlét feltet med senka hovud.

(©NPK)