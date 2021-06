NFF tek ikkje ut påtale mot Henrik Pedersen

sport

I ei pressemelding seier Pedersen at han er letta over avgjerda, og at han er klar for å trene ein fotballklubb igjen.

– Eg er glad og letta over at denne prosessen er over og svært fornøgd med at eg no – heilt og fullt – kan fokusere på fotballen og trenargjerninga igjen. Det har vore nokre svært belastande månader for heile familien, og vi er svært glade for at vi kan leggje denne saka bak oss, seier den tidlegare Strømsgodset-trenaren.

Dansken måtte 9. april gå av som Godset-trenar som følgje av klagar og varslar om rasisme. Han har heile tida avvist alle skuldingar.

Strømsgodset valde i slutten av april å sende Pedersen-saka vidare til påtalenemnda til NFF sidan styret konkluderte med at trenaren hadde brukt uakseptable ord og uttrykk.

Ifølgje pressemeldinga frå Pedersen og rådgivarane hans, konkluderte påtalenemnda einstemmig med at det ikkje er grunnlag for å reise påtale i saka.

– Avgjerda er korrekt. Det vart fremja påstandar om ytringar i strid med regelverket til idretten, og dei var trekte ut av den rette konteksten sin. Vi er fornøgde med at påtalenemnda støttar vurderingane og konklusjonane våre om at det ikkje var grunnlag for å reise påtale, seier advokaten til Pedersen, Erik Flågan.

