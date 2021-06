Sky Sports: Double-favorittar tok positive virustestar i Roland-Garros

sport

Det franske tennisforbundet stadfesta seint onsdag kveld at to spelarar i doubleturneringa, frå same lag, er ute av turneringa. I etterkant forsvann kroatiske Pavic og Mektic ut av tablået, melder Sky Sports.

Duoen var førsteseeda i turneringa og måtte dermed bere det tyngste favorittstempelet.

Også det spanske paret Feliciano Lopez og Jaume Munar, som skulle ha møtt kroatiske Pavic og Mektic, er fjerna frå turneringsoversikta.

– Sidan starten av turneringa har det vorte gjennomført 2446 testar på spelarar og lag. Dette er det første tilfellet der turneringsleiingas har måtta fjerne spelarar i samsvar med helseprotokollen, opplyser forbundet.

