Bystrøm i solobrot då Thomas vann i Frankrike

Den 175,5 kilometer lange etappen frå Saint-Chamond til Saint-Vallier inneheldt fem kategoriserte stigningar. Med 36 kilometer igjen til mål angreip Bystrøm.

Den norske sykkelprofilen hadde truleg håpa å få selskap i brotet, men enda i staden sol feltet. Rogalendingen opparbeidde seg raskt eit forsprang på eit drygt minutt. Det beheldt han til feltet nærma dagens siste og mest utfordrande stigning. Då stod det att rundt halvanna mil.

Alexander Kristoff klarte ikkje å henge med heilt i fronten over den siste stigninga, og dermed fekk ingen av dei to nordmennene i rittet noko med utfallet på etappen å gjere. Bystrøm trilla i mål til 118.-plass 8.40 minutt bak vinnaren, medan Kristoff på 136.-plass kom til mål over eit kvarter etter vinnaren.

Jubla for tidleg

Med få kilometer igjen angreip tidlegare Tour de France-vinnar Geraint Thomas frå fronten av feltet. Briten heldt farten inn til mål, men vart likevel utfordra av spurtsterke Sonny Colbrelli. På målstreken skilde det nokre centimeter i favør Thomas.

– For å vere ærleg trudde eg ikkje at eg var først. Eg reiste meg opp eit par meter før mål for å juble, og Colbrelli kom som ein rakett, sa Thomas ifølgje cyclingnews.com.

– Rykket mitt var ikkje planlagt, men eg bestemde meg for å prøve. Eg fekk høyre over radioen at eg fekk ei luke, og då gav eg alt, sa han.

Revansj

Med etappesigeren fekk Thomas revansj for at han ikkje vann tempoetappen onsdag. Han avanserte òg til 6.-plass i samandraget, 14 sekund bak austerrikaren Lukas Pöstlberger som igjen forsvarte leiartrøya.

Ei rekkje ryttarar måtte bryte etappen på torsdag etter fleire veltar undervegs.

Verdstourrittet blir avslutta søndag. Kristoff og Bystrøm er einaste norske deltakarar.

