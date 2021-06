Bendtner har lagt fotballskoa på hylla

sport

Det skriv mellom anna avisa B.T. I TV-serien «Bendtner & Philine» uttaler 33-åringen at han vil bruke tid på å forstå at spelarkarrieren eigentleg er over.

– Eg saknar det kvar dag, men eg er òg klar over at det er ein sluttdato i denne jobben. No skal eg i staden finne noko anna å gjere og noko som gir meg det som fotballen gav meg i alle år, seier Bendtner.

Den tidlegare Arsenal-, Juventus- og Rosenborg-spissen avslutta karrieren på toppnivå etter eit kort opphald i FC København i 2019. Seinare spelte han oldboys-fotball for Tårnby.

Bendtner fortalde i fjor haust at han ønskte å bli trenar, og han er allereie i gang med trenarkurs.

(©NPK)