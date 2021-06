Skiskyting: IBU set i verk fluorforbod – utset bruk av måleapparat

sport

Måleapparatet som skal gi umiddelbart svar på om smurning inneheld fluor er enno ikkje vurdert som påliteleg nok og vil derfor ikkje nyttast i OL-sesongen. I staden vil ein krevje at alle deltakarar lovar å ikkje å bryt reglane. Det skal òg gjennomførast laboratorietestar av smurning.

Det opplyser IBU i ei fråsegn på nettstaden sin.

Opphavleg skulle fluorsmurning bli ulovleg både i langrenn og skiskyting frå førre sesong, men iverksetjinga vart utsett eitt år mellom anna på grunn av mangelen på ein rask og presis måte å måle fluorinnhald.

IBU har bestemt at alle som skal akkrediterast til IBU-arrangement på førehand må signere ei erklæring om at dei vil overhalde IBU-reglane og EU-lovverket med omsyn til skismurning. Utan dette vil ein ikkje få høve til å delta.

IBU seier òg at ein vil gjere analysar av alle produkt som blir nytta til preparering av skia for å sikre at dei er i tråd med IBU-reglane og EU-lovverket.

– Slike analysar vil bli utført av ekspertar frå eksterne og godkjende laboratorium, står det i ei fråsegn på IBUs nettstad.

