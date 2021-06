FIS utset fluorforbod i langrenn ein sesong til – vil teste utan sanksjonar

sport

FIS-styret vedtok under sitt vårmøte tre dagar før den digitale kongressen at ein ikkje vil ta i bruk det omstridde måleapparatet kommande sesong, men at ein vil prøve det ut under konkurransane i sesongen, utan sanksjonar for dei som måtte ha smurning som inneheld skadeleg fluor.

– Det var dessverre ikkje mogleg å prøve ut implementeringsprosessen førre sesong, på grunn av pandemien. Rapportar om neste steig i utviklinga vil bli lagt fram for styret hausten 2021, står det i ei fråsegn etter styremøtet.

Dermed kom FIS til motsett konklusjon av Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU), som tidlegare tysdag kunngjorde at ein frå kommande sesong forbyr smurning som inneheld C8-fluorkarbon.

Heller ikkje IBU vil nytte måleapparatet kommande sesong, men alle som vil delta i konkurransane deira må underskrive på at dei ikkje vil nytte ulovleg smurning, og det skal gjennomførast laboratorietestar av smurningen. Sanksjonar kan dermed komme i ettertid ved regelbrot.

