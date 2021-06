Carlo Ancelotti blir sjef for Real Madrid

sport

Klubben stadfestar tilsetjinga på nettstaden sin.

Ancelotti trena Real Madrid mellom 2013 og 2015. Det var han som gav ein då 16 år gammal Ødegaard speletid då han skifte ut Cristiano Ronaldo med nordmannen i ein kamp mot Levante. Like etter var Ancelotti ferdig i klubben.

I dei åra vann Ancelotti meisterligafinalen mot byrival Atlético Madrid i 2014. Han fekk òg med seg siger i den spanske cupen, supercupen og siger i klubb-VM. Etter 2014/15-sesongen var det slutt etter ein sesong utan store trofé.

Ødegaard, som har vore på lån i Arsenal denne sesongen, skal etter planen returnere til Madrid før den kommande sesongen. Kontrakten hans går ut sommaren om to år.

Ancelotti overtek etter Zinédine Zidane, som førre veke gav seg som hovudtrenar etter ein tung sesong.

Italienaren har leidd Everton i to sesongar. Han avslutta karrieren sin som sjef for Liverpool-laget med 0-5-tap for Manchester City i ligaavslutninga. Everton enda på 10.-plass.

