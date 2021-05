Yates-siger i Alpane – Foss imponerte igjen

sport

Det såg ei stund ut til å bli hakket for tøft for Yates, men briten hadde nok krefter til å ta den fjerde Giro-sigeren sin i karrieren. Han slo João Almeida frå Portugal med elleve sekund.

Yates køyrde åleine i front dei fem siste kilometrane.

Foss måtte sleppe gruppa han sat i med litt over fire kilometer igjen. Då var det fare for eit stort tidstap for den norske Jumbo-Visma-syklisten, men 24-åringen var ikkje sluttkøyrd og tråkka inn til ein imponerande 9.-plass.

Han var i mål berre 1.25 minutt bak Yates.

Bernal sleit

Samanlagtleiar Egan Bernal viste svakheitsteikn på tampen. Ineos-stjerna greidde ikkje å svare på eit rykk frå Almeida og enda 28 sekund bak vinnartida.

Avslutninga bestod av ti bratte kilometer opp Alpe di Mera. Den gjennomsnittlege stigningsprosenten var på rundt 10.

Yates starta dagen 3.23 minutt bak Bernal i samandraget. Etter sigeren har Bikeexchange-profilen redusert gapet til 2.49. Det er berre heimehåpet Damiano Caruso som er nærare Bernal med 2.29.

Forkorta etappe

Foss er framleis nummer ni totalt når to Giro-etappar står att. Han er 10.19 minutt bak teten.

Etappen på fredag var redusert frå opphavlege 176 til 166 kilometer. Det vart gjort som følgje av taubanetragedien som i pinsa kosta 14 menneske livet i Mottarone-området. Giro-ryttarane skulle eigentleg ha sykla opp ei stigning i nærleiken av ulykkesstaden.

Laurdag blir det nok ei manndomsprøve i Alpane, medan det heile skal avgjerast på det avsluttande tempoet på søndag med målgang i Milano.

(©NPK)