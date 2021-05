Start-spelar i forlengd karantene etter smitte i familien

sport

Nederlendaren har som resten av Start-laget vore i karantene den siste tida. Det måtte til etter at ein av spelarane i klubben hadde vore i nærkontakt med ein koronasmitta person.

Spelarane var fredag tilbake på feltet, men El Makrini må forlengje avbrekket frå fellestreningar og spel. Eitt av barna hans er smitta etter eit skuleutbrot.

– Det er veldig merkeleg. Alle føler seg friske, men dottera mi testa positivt. Heldigvis føler ho seg frisk, og eg har teke ein ny test i dag for å sørgje for at eg på fortast mogleg måte kan komme meg ut av karantene, seier El Makrini til Starts nettstad.

33-åringen må sitje i karantene i minst sju dagar før han kan teste seg på nytt. Det betyr at han mistar Starts 1.-divisjonskampar mot Aalesund (heime) søndag og Ranheim (borte) neste veke.

– Eg går glipp av to veldig viktige kampar, og det kjennest veldig vondt. Eg liker ikkje å sitje på sidelinja, seier han.

