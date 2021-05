Solbakken får massiv spelarstøtte i naturgras-kampen

sport

I samband med landslagsuttaket på onsdag tok landslagssjefen uoppmoda opp debatten om gras eller kunstgras på norske fotballstadion. Til NTB varsla Solbakken at diskusjonen rundt kva som er det føretrekte underlaget, må takast.

Spelarorganisasjonen Niso gjennomførte nyleg ei undersøking blant spelarane i Eliteserien og Toppserien. Eitt av spørsmåla der var kva type underlag spelaren ville føretrekt på eigen heimebane dersom vedkommande kunne velje.

77,9 prosent av dei spurde i Eliteserien svarte at dei ville valt naturgras, medan tilsvarande tal for Toppserien på same spørsmål er 53,5 prosent.

Høvesvis 15,9 og 35,2 prosent seier ja til kunstgras, medan resten var open for begge delar.

Må setje av middel

Landslagssjef Solbakken meiner underlags-diskusjonen ikkje må feiast under teppet, men heller bli løfta opp og fram.

– Den diskusjonen skal vi ikkje ta her, men det er viktig at vi ikkje skyv han vekk og seier det er umogleg at vi kan få til gode banar i Noreg. Det kjem mange hybridbanar – mange med blandinga av gras og kunstig innsydd gras. Den diskusjonen må vi ta, sa ein tydeleg engasjert landslagssjef onsdag.

Han viste vidare til at både LSK, RBK og Haugesund har presentert grasbanar i svært god forfatning allereie frå sesongstart.

– Det er ingen grunn til at vi ikkje skal klare det. Vi må setje av middel og ta diskusjonen, for det vil hjelpe oss nærare internasjonal fotball, hundre prosent, for mykje har vore bra, sa Solbakken.

Glad for støtte

Konstituert Niso-leiar Erlend Hanstveit er glad for at landslagssjef Solbakken løftar underlags-debatten fram.

– Underlag har vore eit viktig tema for Nisos medlemmer i ei årrekkje. Dette er eit tilbakevendande tema. At landslagssjef Ståle Solbakken no går ut så tydeleg med bodskap med ønske om økonomisk støtte til klubbar som satsar på naturgras – er heilt i tråd med medlemmene våre sine ønskjer og naturlegvis noko vi støttar opp om, seier han.

I den ferske undersøkinga til fagforeininga vart det òg stilt spørsmål til spelarane om klubbar som vel naturgras, bør kompenserast økonomisk for dette.

74,8 prosent av spelarane I Eliteserien svarte ja på dette, medan tilsvarande tal i Toppserien er 49,3 prosent. Dei som svarer «veit ikkje», utgjør 11,9 prosent i Eliteserien og 35,2 prosent i Toppserien.

I alt 214 personar svarte på spørsmåla.

